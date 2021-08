Julie Morelle nous parle de Déclic, sa nouvelle émission sur La Trois

D'où est venu le nom de l'émission, Déclic ? "On a envie que les infos fassent tilt et que ça permette à nos auditeurs et téléspectateurs de mieux appréhender le monde", explique Julie Morelle. "Il n'y a pas de tranches d'âge spécifiques visées par ce talk, on espère sincèrement que l’émission trouvera son public, un public curieux et passionné d’infos."

Notre ambition c’est de faire une sélection d’infos qu’on trouve pertinentes pour comprendre le monde et comment il tourne aujourd’hui. L’idée, c’est vraiment de prendre le temps d’entendre les meilleurs experts sur des sujets abordés et de leur laisser parfois 10 minutes pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet.

Ses deux acolytes sur ce plateau ne seront autres qu’Arnaud Ruyssen et Hélène Maquet, des journalistes bien connus des auditeurs de La Première et des téléspectateurs de La Trois, qui seront à ses côtés tous les jours pour analyser et décrypter l'info.

"Déclic c’est un magazine d’info", nous explique Julie Morelle, "un talk entre des chroniqueurs et des invités pour prendre le temps de décrypter l’actualité en cherchant des infos surprenantes et des axes originaux".

Déclic sera une émission qui sera sur deux canaux, La Première entre 17h et 19h et une émission TV qui sera diffusée tous les soirs sur La Trois de 19h à 19h50.

Pour Julie Morelle, c’est un challenge d’aborder l’information autrement, en prenant un peu plus le temps que ce qu'un journal télévisé lui permettait jusqu'à présent. Le fait de se retrouver en équipe sur le plateau, c’est aussi un exercice qui est différent et qui lui plaît. Après 20 années passées à la RTBF, Julie nous confie adorer les challenges et que celui-ci est particulièrement excitant :

"Evidemment c’est une page qui se tourne, c’est vrai que c’était beaucoup d’émotions et c’est quelque chose qui s’est passé du jour au lendemain. Ça faisait plusieurs mois que je me projetais dans ce nouveau projet, mais quand le dernier jour arrive, ça a un côté excitant et en même temps, c’est un peu vertigineux. On va aussi vers l’inconnu quand on a toujours été habitué à travailler dans quelque chose qui est codifié. Ici c’est un peu une page blanche qui s’ouvre. On va tenter d’aller plus loin", explique Julie Morelle.

Elle ajoute avoir tout de même la chance de pouvoir continuer à travailler au même endroit. Elle ne quitte pas la RTBF, garde ses collègues et continue de faire de l’antenne et de l’information. C’est donc certes un bouleversement, mais il est modéré car un certain nombre de choses ne changeront pas pour elle.