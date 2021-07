"Jugée Coupable" : une nouvelle série policière avec Garance Thenault

Entre vengeance, meurtres et secrets, Jugée Coupable nous plonge en Bretagne où le meurtre d'une jeune femme survenu 25 ans plus tôt continue à hanter les habitants. Une série policière de six épisodes portée par Garance Thenault (Plus Belle la Vie), à découvrir dès le dimanche 25 juillet à 20h45 sur La Une.

Lorsque Lola Morand, 22 ans, arrive à l’hôtel des Roches Blanches pour un entretien d’embauche, elle déchante très vite : il n’y a jamais eu aucun entretien de prévu. Elle est accueillie par Inès (Elodie Frenk), la propriétaire de l’hôtel, qui n'était pas au courant de sa venue. Elle reçoit alors un SMS qui lui intime de lire le journal local du jour dans le café le plus proche. Elle y découvre qu’un crime terrible a eu lieu précisément 25 ans auparavant et a terriblement marqué la région. La victime, Manon, a une ressemblance physique frappante avec Lola.

C’est le début d’une affaire qui va plonger la jeune femme dans un passé dont elle ignorait tout, une enquête à la recherche de l’identité de son père et de l’assassin de sa mère et une quête existentielle à la conquête de sa propre histoire.