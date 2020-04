Johnny Depp fait une entrée fracassante sur Instagram

Pour son arrivée sur le réseau social, l’acteur de 56 ans décide de s’exprimer sur la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser : “Mais il est temps d’ouvrir le dialogue et de prendre soin les uns des autres, alors qu’un ennemi invisible provoque des tragédies incommensurables et des ravages dans la vie des gens. Certains sont en train de mourir, d’autres ont perdu leur travail, et non seulement leur travail, mais aussi leur principale source de revenus. Certains, trop nombreux, vivent dans la rue, sans protection", c’est depuis sa cave à vin remplie de bougie qu’il s’adresse à nous avec émotions.