Jean Reno s’associe à la chanson “Et demain” pour soutenir les hôpitaux français

Début avril, le collectif rassemblant des personnalités, des artistes, des sportifs et des journalistes a sorti une chanson enregistrée et montée dans le plus grand secret. Voici leurs mots : “Cette démarche a pour but de collecter des fonds auprès de chacun d’entre nous afin de soutenir toutes ces personnes anonymes qui œuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d’espérer un autre… demain. Plus que jamais restons chez nous et pensons à eux.”