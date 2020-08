Jean Reno est très attaché à sa région dont il est le nouveau conseiller municipal

Jean Reno vit dans cette région depuis 1989. Dans une interview accordée à France Bleu il explique que “C'est un endroit qui m'a rendu meilleur, j'ai écouté, j'ai compris, j'ai regardé, et beaucoup de gens ici, m'ont aidé à vivre”. Il nous confie aussi son souhait d’être enterré aux Baux “Un jour j’étais à St Barth avec Johnny Hallyday, et on est passé à côté du cimetière et il m'a dit : "Tu vois Jean , c'est là que je veux être enterré", sur le coup je n'ai pas compris, il avait une soixantaine d'années, et bien aujourd'hui après avoir fait beaucoup de voyages, je me dis que je voudrais être enterré aux Baux”.