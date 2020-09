Jean-Paul Belmondo a retrouvé l’amour

Jean-Paul Belmondo a retrouvé un amour de jeunesse perdu il y a 30 ans. Qui est-ce ? La chanteuse et actrice Carlos Sotto Mayor. Il a rencontré cette Brésilienne sur le film “Le Marginal” de Jacques Deray en 1983. Trois films et six ans d’amour plus tard, les amoureux se sont malheureusement séparés. Aujourd’hui on les découvre sur les réseaux sociaux plus rayonnants que jamais et prenant du bon temps ensemble. À 87 ans, l’acteur semble bien décidé à s’offrir une nouvelle romance sous un beau soleil.