“Je préfère être petit chez les grands, que grand chez les petits” confie François Cluzet, un homme passionné et passionnel

"Je viens de lire une pièce et je sais que si je la joue, au bout de trois jours, je vais me faire chier. Ce sera juste pour la monnaie, et je n’ai pas envie de faire ça. Alors, je préfère être en manque et me faire plus rare. Regardez, aujourd’hui, on trouve des sculptures d’Arman à 4 000 euros, des Dali à 2 000. Ils ont trop produit et ça n’a plus de valeur. Moi, je préfère être petit chez les grands que grand chez les petits…".