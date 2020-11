Jason Statham à la recherche du Mégalodon dans "En eaux troubles"

Pour votre Séance VIP de ce lundi 16 novembre, La Une vous propose de redécouvrir l’avant-dernier film de l’acteur américain Jason Statham : En eaux troubles.

Le réalisateur Ben Wheatley a récemment annoncé qu’il allait réaliser la suite de En eaux troubles, le premier volet ayant été réalisé par Jon Turteltaub. Le casting devrait rester inchangé, avec comme acteur principal Jason Statham, un des protagonistes principaux des sagas The Expandables et Le Transporteur et des derniers Fast and Furious. Un habitué des blockbusters donc, puisque En eaux troubles est dans la même veine : Jonas Taylor, un ancien capitaine de la Marine et plongeur spécialisé dans les eaux profondes, est recruté pour plonger dans l’océan Pacifique pour sauver une équipe de scientifiques coincée dans l’épave d’un submersible attaqué et endommagé par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Mégalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long.