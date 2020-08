"Jarry, atypique !" ce jeudi 27 août à 20h30 sur La Deux. 

Remarqué en télévision grâce à sa personnalité haute en couleur et ses passages très atypiques comme récemment en tant que juré dans "Mask Singer" sur TF1, Jarry vous propose un rendez-vous en tête à tête pour vous présenter son univers !



L'humoriste la joue franc-jeu et revient sur sa périlleuse recherche d'emploi ... Une histoire rondement menée à la croisée du stand-up et de la galerie de personnages...



Grâce à son imagination foisonnante, Jarry nous dépeint ses différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques les unes que les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN en passant par la majorette...).

Le tout avec une gestuelle, atypique, une fois de plus, et un sens du rythme qui ferait rougir Beyoncé...