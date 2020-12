"J’ai les clés": Sainte-Gertrude et ces drôles de dames de Nivelles

Comme toute histoire, celle-ci commence par un "Il était une fois…". Il était une fois une femme de noble lignée, née vers 626 à Landen et prénommée Gertrude. Son père Pépin de Landen était maire du palais du roi Dagobert . Quant à sa mère, une chose est sûre, c’était une femme de caractère qui répondait au joli prénom de Itte , mais ses origines sont sujettes à discussion. L’époque est rude pour tout le monde mais les femmes doivent se montrer particulièrement fortes pour s’imposer. Et Nivelles se développe sous l’impulsion de femmes extraordinaires qui possèdent des prénoms qui fleurent bon leur époque : "Itte", "Gertrude", "Hirmiltrude"… En 1046, un prestigieux édifice de style roman est consacré en présence de l’empereur germanique Henri III .

Soyons honnêtes, l’histoire est trop souvent machiste . Alors quand on rencontre des femmes qui ont marqué, dès le haut Moyen-Age, l’histoire d’une ville jusqu’à aujourd’hui, on a envie de percer leurs secrets. Nous sommes dans la Collégiale de Nivelles. Une perle de notre patrimoine que nous allons découvrir.

Comme beaucoup de villes de Wallonie et de Flandre et du nord de la France, Nivelles possède son "Carillon" dès le Moyen-Age. On conserve même le souvenir de plusieurs cloches aux noms charmants de : Bechette, Nonette, Stillet ou bien sûr Gertrude. C’est le début d’une longue histoire qui dure encore aujourd’hui. Une histoire de passion, d’engagement et de reconstructions tant ce carillon a souffert des guerres et de la foudre au fil des siècles.

La collégiale de Nivelles ne pourrait être qu’un lieu… mais elle regorge tellement d’espaces et de trésors qu’on finit par s’y perdre. Mais chaque fois, Sainte-Gertrude nous rappelle que nous sommes chez elle ! Et que son histoire n’est pas seulement une histoire de femmes ou de sainte. On y croise aussi des rats, des souris… et même des chats !

Je vous le disais : Nivelles, c’est d’abord une histoire de dames. Et cela fait du bien dans un monde qui reste encore trop souvent une affaire d’hommes, non ? Nous allons laisser Sainte Gertrude, ses souris, ses chats, son carillon et sa Collégiale poursuivre leur longue histoire.

