"J’ai les clés": Patrick Weber vous emmène au cœur de la Galerie des Rois, des Elégantes et des Artistes

À l’époque de leur construction, les galeries sont révolutionnaires . Le complexe comporte trois passages commerciaux : la Galerie de la Reine, la Galerie du Roi et la Galerie des Princes. Elles impressionnent d’abord par leur taille : longues de 213 mètres, larges de 8 mètres et hautes de 18 mètres. Leurs verrières constituent une véritable prouesse technique. Lors de leur ouverture, les galeries abritaient 70 boutiques de luxe et une centaine d’appartements privés. Ils étaient tous loués dès 1850, prouvant le grand succès de cette entreprise.

C’est un endroit unique. Des galeries élégantes dédiées à la flânerie , au divertissement , à la bonne chère et à ce qu’on n’appelait pas encore le shopping. On croit les connaître, mais nous allons révéler ses secrets et vous présenter les fantômes qui hantent ces lieux. Vous allez découvrir les Galeries Royales Saint-Hubert comme vous ne les avez jamais vues.

Au début, l’accès aux Galeries était payant. Il fallait débourser 25 centimes le jeudi et le dimanche et 10 centimes le reste de la semaine ! Puis, elles deviennent rapidement le point de ralliement des artistes. En s’y promenant, il n’est pas rare d’y croiser des Français en exil comme Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire ou Paul Verlaine. Le 10 juillet 1875, vers 9 heures du matin, Paul Verlaine marche d’un bon pas dans les Galeries Saint-Hubert. L’homme est en colère. Il pousse la porte du marchand d’armes Montigny et achète un revolver à six coups. Puis il va boire dans les estaminets du quartier et retrouve son ami Arthur Rimbaud sur lequel il fait feu ! Verlaine est arrêté et le fait divers entre dans l’histoire. Mais ce n’est là qu’une des histoires qui ont écrit le grand roman des Galeries Royales Saint-Hubert.

Les Galeries sont aussi un lieu de culture et de divertissement… avec d’autres esprits qui errent autour de nous. Il y a le théâtre du Vaudeville bien sûr et plus tard, le cinéma des Galeries. Et puis, nos pas nous mènent vers le Théâtre des Galeries. Une véritable institution qui recèle bien des secrets. Et quand le rideau du théâtre tombe, nous avons encore plein d’images en tête. Des décors et des ors du théâtre, les spectateurs basculent dans un autre décor incroyable : celui de ces Galeries dont nous avons dévoilé les coulisses, les secrets et les fantômes.

A quand une promenade dans les plus belles Galeries du pays ?

