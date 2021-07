Intempéries, inondations en Belgique : Journée de deuil national ce mardi 20 juillet

En raison des intempéries et inondations dévastatrices qui ont frappé le pays la semaine dernière, la Belgique observe une journée de deuil national ce mardi 20 juillet, veille de Fête nationale.

La RTBF s’associe à l’hommage national qui sera rendu à toutes les victimes des inondations ce mardi 20 juillet. Une émission spéciale présentée par François de Brigode sera diffusée à partir de 11h sur la Une, Vivacité, La première et Auvio.

Par ailleurs, sur la Une, le 8-9 et le 8-9 continue ont un programme adapté et Cyril recueillera notamment les témoignages de soutien des auditeurs et téléspectateurs.