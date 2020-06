"Il faut du courage pour partir" : Patrick Weber présente la soirée exceptionnelle "L’Exode"

L’auteure Emmanuelle Nobécourt nous explique que : L’Exode de 1940 est l’un des mouvements de masse parmi les plus importants du XXème siècle. Ce printemps-là, plus de 10 millions de Français, de Belges, de Luxembourgeois et de Néerlandais vont se jeter sur les routes, terrifiés par l’irrésistible avancée des troupes allemandes. Un véritable fleuve humain se forme d’abord dans le Nord et l’Est de la France, puis déferle sur l’ensemble du pays dans un sauve-qui-peut généralisé.

Ces mots peuvent déjà vous donner un avant-goût du documentaire. Dans une interview que Patrick Weber nous a accordée, il rebondit sur le fait que ce phénomène résonne avec l’actualité : “Aujourd’hui à travers le monde, il y a plein de populations qui sont sujettes à l’exode. Ce sujet est très délicat mais on part rarement pour le plaisir. Quand on est bien chez soi on a tendance à rester, l’être humain est comme ça. L’exode ce n’est pas un voyage, ce ne sont pas des vacances. C’est vraiment une obligation, tout laisser derrière soi sans savoir ce que l’on va récupérer et on part tout droit.”