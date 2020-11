"Il était une fois à Monaco" : un téléfilm inédit avec Rayane Bensetti, Anne Serra et Antoine Duléry

Le jeune comédien de 27 ans y incarne un faux prince parti tenter sa chance à Monaco, la ville des contes de fées, sur des plus grandes tables de poker dans l’espoir de voir enfin sa vie changer en y investissant une petite somme qu’il a gagnée à l’EuroMillions. Là-bas, il rencontre Elena, réceptionniste à l’hôtel de Paris, qui comprend vite que Mehdi n’est pas celui qu’il prétend être. Et qui, elle aussi, cache des secrets…

Direction le Rocher et son palace iconique Hôtel de Paris Monte-Carlo pour une fiction inédite emmenée par Rayane Bensetti et Anne Serra.

On retrouve également Antoine Duléry, après être apparu dans Camping ou dans Les petits meurtres d’Agatha Christie. Rayane Bensetti était le gagnant de la saison 5 de Danse avec les stars (2014) et figurait dans les saisons 5 à 7 de Clem. Le tournage de cette histoire d’amour entre deux imposteurs s’est déroulé cet été sur le Rocher, et notamment au sein du casino, où l’on pourra également retrouver Chantal Ladesou, qui vient y chercher la compagnie d’hommes riches. Le réalisateur, lui, est Frédéric Forestier (Le Boulet, Astérix aux Jeux olympiques, Mon Poussin…).