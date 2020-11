"Il est elle" : un téléfilm inédit sur le transgenre avec Odile Vuillemin & Jonathan Zaccaï

Le sujet des transgenres, si actuel et encore si tabou, amène bon nombre de réflexions. Librement inspiré de "Barricades" de Charlotte Bousquet et Jaypee, Il est elle nous éclaire sur ce que peut être la vie d’un adolescent en quête identitaire, confronté depuis son plus jeune âge au questionnement du genre et qui, aux dépens de sa famille et de ses amis, finira par trouver l’équilibre et l’amour… Une coproduction RTBF à découvrir en deux parties, le jeudi 19 novembre à 20h35 sur La Une.

Un chromosome X ou Y peut-il définir notre identité telle que nous la ressentons ? Comment différencier la crise identitaire de tout adolescent de celle d’un profond mal-être charnel ? Comment, en tant que parents, gérer et accepter le changement de notre enfant ? Comment vivre ses premiers émois amoureux quand, sous les vêtements, notre corps n’est pas celui que l’autre imagine ? Comment faire, quand on a 14 ans, pour se faire entendre, comprendre et accepter tel que l’on est vraiment ? Tant de questions soulevées par le sujet des transgenres que Il est elle aborde.