"Il est elle" : un pas de plus pour la représentation des mineurs transgenres sur nos écrans

Dans ce téléfilm inédit diffusé ce jeudi 19 novembre à 20h35 sur La Une, Andréa Furet signe son premier rôle dans la peau de Julien/Emma, une adolescente transgenre. Une fiction émouvante qui aborde avec douceur et justesse la transidentité chez les mineurs d’âge, un sujet dont s’empare peu à peu le petit (et le grand) écran.

Julien a grandi dans une famille heureuse et épanouie. Ses parents (Odile Vuillemin et Jonathan Zaccaï) sont toujours amoureux et leurs finances permettent à leurs deux enfants, Julien et sa sœur, de vivre confortablement. Mais Julien n’est pas heureux. Renfermé sur lui-même, le jeune adolescent n’a pas d’amis et est harcelé à l’école où on le traite de "pédé". Le jour où sa mère découvre qu’il se scarifie, ses parents l’emmènent chez le psychologue. Espérant être enfin entendu, Julien révèle son secret : il est né avec un sexe masculin, mais s’identifie comme fille. Bref, Julien est transgenre. Cette révélation va bousculer l’équilibre familial et la vie de Julien qui deviendra Emma.

Librement inspiré de la bande-dessinée Barricades de Charlotte Bousquet et Jaypee, Il est elle pointe avec beaucoup de tact les conséquences sociales d’un coming-out transgenre et les obstacles qui en découlent : le jugement d’autrui, les avis divergents du monde médical, l’incompréhension de l’entourage, les relations amoureuses quand on est transgenre, etc. En plus d’aborder délicatement et avec la nuance nécessaire la transidentité, Il est elle est aussi porté par une belle brochette de comédiens·iennes : les précités Odile Vuillemin (Profilage) et Jonathan Zaccaï (Le Bureau des Légendes), Andréa Furet (elle-même transgenre) dans son premier rôle, mais aussi Maxence Danet-Fauvel, révélé dans Skam France.