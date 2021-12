Ibrahim Koma sur 'Le tour du monde en 80 jours' : "J'ai senti que ce n'était pas un projet commun"

Ibrahim Koma : J'ai été découvert par les directeurs de casting et réalisateurs anglais. J'ai tout de suite senti que ce n'était pas un projet commun. On m'a invité en Angleterre, on m'a pris mes billets, payé un hôtel de luxe. Je n'avais pas du tout l'habitude de ça. J'ai tout de suite rencontré les réalisateurs, producteurs et directeurs de casting. Ils étaient environ 10 dans la salle, et j'ai dû faire mes preuves pendant deux heures et demi. J'avais cinq scènes à jouer et ça s'est bien passé. Ils se sont rendu compte que j'avais le potentiel d'incarner Passepartout, mais que j'avais des lacunes en anglais. J'ai donc pris une coach pour le deuxième essai. Le troisième s'est fait avec Léonie Benesch. Elle m'a remarqué et son retour était qu'elle avait très envie de jouer avec moi. Je me suis alors dit que ça allait être formidable d'être entouré d'un tel talent tous les jours… mais ça met quand même la pression (rires) !

Ibrahim fréquente les plateaux de tournage depuis l'enfance. Suivant les traces de son frère Diouc Koma (Les Bracelets Rouges), il fait ses premiers pas de comédien à 10 ans dans la série Navarro. Il ne le sait pas encore, mais c'est le début de sa carrière d'acteur. "J'étais un enfant à l'écoute, c'était facile de travailler avec moi donc ça s'est su et j'ai été appelé pour tourner dans d'autres productions", nous explique-t-il au téléphone. Remarqué du grand public grâce à la série populaire Sous le soleil (dans laquelle il joue de ses 15 à ses 19 ans), le jeune acteur prend ensuite des cours d'acting, notamment au cours Viriot à Paris. Son rôle dans le long-métrage La Cité Rose lui vaut d'être nommé dans la catégorie "Meilleur espoir masculin" aux Césars 2014. Mais c'est probablement le rôle qu'on lui a plus récemment confié qui marque un tournant dans sa carrière : celui de Jean Passepartout dans la série internationale Le tour du monde en 80 jours aux côtés de David Tennant (Dr. Who, Broadchurch) et Léonie Benesch (The Crown, Babylon Berlin).

D'après le roman de Jules Verne, cette série de huit épisodes coproduite par la RTBF est une série d’aventure portée par des personnages hauts en couleur incarnés par David Tennant, Ibrahim Koma et Leonie Benesch ! Chaque épisode est une nouvelle aventure : alors que nos héros évoluent au fur et à mesure de leur périple, nous découvrons de nouveaux pays et des personnages inattendus, dans un heureux mélange d’émotion et d’action. Révolution à Paris, fuite en montgolfière, traversée des déserts et des océans… Ils feront la rencontre de personnes extraordinaires de toutes cultures, et devront faire face à des défis insurmontables.

Oui ! On a tourné pendant six mois, on a beaucoup voyagé (en Roumanie et en Afrique du Sud) et on a subi les conséquences du Covid ce qui a été une pression supplémentaire. Quand on arrive sur un plateau de cette envergure, surtout quand on n'a pas l'habitude comme moi, c'est impressionnant. On sait aussi qu'on tourne avec les meilleurs, donc il y a cette pression d'être à la hauteur. Heureusement, j'avais de l'expérience, et je sais que sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais sinon, c'est que du plaisir et j'ai beaucoup progressé. Mais oui le tournage a été très stressant et éprouvant. J'étais sur le plateau tous les jours. On tournait six jours sur sept, une semaine sur deux. Vers la fin, ça devenait intense. Mais avec l'engouement, la joie d'être sur le plateau, d'être entouré de David, Léonie, les réalisateurs, les guests... Et donc, après un moment, on se sent aller mieux.

Quelles nouveautés apportent la série en revisitant un tel classique ?

Je pense que c'est très actuel comme histoire. Déjà, le personnage de Passepartout est black, et ça, c'est une grande première et un atout majeur pour la série. Le personnage de Fix, interprété par Léonie, est un homme dans l'histoire originale. Grâce à elle, on parle des femmes, de la place des femmes dans notre société. Ça, c'est un plus aussi. Et c'est nécessaire. Je pense qu'à travers les personnages, on raconte ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'époque, et ça donne une vision très positive du futur. Je ne sais pas s'il y a ça dans les autres adaptations, mais, en tout cas, ça m'a marqué dans celle-ci. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adoré l'histoire.

Le fait que Passepartout soit pour la première fois un personnage noir, cela a-t-il été une opportunité pour aborder le racisme de l'époque et d'aujourd'hui ?

Ce personnage est à la fois dénigré pour sa position de valet et pour la couleur de sa peau. Il est au plus bas de l'échelle et en plus de ça il est noir. Lui, il en joue, car il n'a aucun complexe. Les gens autour de lui sont frustrés de voir que ce jeune homme vit très bien sa vie. On parle du racisme de l'époque, mais c'est transposé. On voit très bien aujourd'hui que ça n'a pas énormément changé, c'est juste que dans la forme c'est différent. Je pense que ce personnage est une invitation au monde entier à réfléchir. Personnellement, je vois ce personnage, celui de Léonie et celui de David, comme un seul et unique personnage. Ils se complètent. Ils viennent d'univers résolument différents et veulent chacun mener leur barque sans savoir qu'ils ont besoin les uns des autres.

