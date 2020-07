"How I met your mother" un retour probable de la série?

L’acteur Jason Segel, l’interprète de Marshall, s’est exprimé sur le sujet…

Le 31 mars 2014, la chaîne américaine CBS mettait fin à sa célèbre sitcom, " How I met your mother ", après neuf saisons et 208 épisodes. Véritable succès outre-Atlantique, ainsi qu’en Europe, la série avait souvent été comparée à " Friends ".

Dans une interview pour Premiere, Jason Segel, qui interprétait Marshall, a indiqué qu'il serait favorable à un retour de la série si le projet venait à voir le jour :

Je serais prêt à faire un revival sans hésiter une seconde. J'adore toute la bande ! (...) Marshall Eriksen, c'est un personnage vraiment à part, parce que c'est un juge de la cour suprême, qui est aussi capable de courir après un hamburger...

D’ailleurs, l’acteur de 40 ans n’a encore jamais visionné le dernier épisode de l’ultime saison comme pour ne pas tourner la page de la série. " Je crois qu’il y a quelque chose en moi qui préfère laisser ça comme une ellipse. Tant que je ne l’ai pas vu, ce n’est pas vraiment fini , confie-t-il.

Alors que l'on parlait récemment de " Friends ", dont le casting se réunira prochainement pour une émission spéciale 25 ans, " How I met your mother " pourrait donc faire de même. Reste à savoir si les autres acteurs seraient partant 15 ans plus tard…

En effet, Josh Radnor avait confié il y a quelques temps que Ted ne lui manquait pas le moins du monde et que cette partie de sa carrière était bel et bien terminée!

