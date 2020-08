“Hors Limites”, un film empreint du rap avec DMX

C’est la deuxième collaboration entre DMX et le réalisateur polonais Andrzej Bartkowiak après “Roméo doit mourir”.

Alliant la composition et la comédie, ce rappeur a déjà produit 3 albums avant de collaborer sur ce film en 2000. Les trois premiers disques ont connu un grand succès et "… And Then There Was X" a été certifié quintuple disque de platine.

Mais DMX n’a pas toujours eu de beaux jours. En janvier 2019 il est sorti d’un an de prison pour fraude fiscale. Malgré ses problèmes judiciaires, il n’a jamais perdu ses fans. A sa sortie de prison, il re signe sur le label de ses débuts ; Def Jam.

Aujourd’hui, 5 ans après "Redemption of the beast" il est fin prêt et annonce la sortie de son dernier album très prochainement.