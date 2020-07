"Hors de contrôle" revient sur l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'Histoire : le naufrage du Titanic

On pense tout connaître du naufrage du Titanic. Et pourtant, entre mythes et légendes, le plus célèbre de tous les paquebots abrite de nombreux mystères...

Comment, malgré la collision avec l'iceberg, le paquebot aurait-il pu continuer à rester à flot ? Pourquoi les mécanismes de sécurité se sont-ils révélés inefficaces les uns après les autres ? Pourquoi le Titanic s'élance t-il de Southampton alors qu'un incendie se consume dans l'une de ses soutes ? Le commandant Smith était-il réellement l'homme de la situation ?

Pour répondre à ces questions, ce documentaire nous emmène à Southampton, Belfast, Londres et Toulon... à la rencontre des plus grands spécialistes maritimes, historiens, ingénieurs, collectionneurs... mais aussi de l'homme qui, avec son équipe, a retrouvé l'épave du Titanic... Grâce à des images 3D inédites, des archives et des évocations... ce documentaire vous faire revivre l'histoire du Titanic... une catastrophe hors de contrôle.

Hors de contrôle : Titanic" à voir le mercredi 29 juillet sur la Deux à 23h00