Hommage à la cinéaste belge Marion Hänsel sur La Une et sur La Trois

La RTBF rend hommage à la cinéaste belge Marion Hänsel décédée hier à l’âge de 71 ans.

Sur la Une nous diffuserons ce mardi 9 juin à 22h45, après les deux derniers épisodes de " Sous la surface " (Keeping Face) le documentaire d’Henri de Gerlache : " La belge histoire du festival de Cannes " consacré aux films et réalisateurs belges qui ont marqué l’histoire du Festival.

Ce road movie joyeux nous emmène à la découverte du cinéma belge présent à Cannes depuis 70 ans. Les cinéastes d’hier dialoguent avec ceux d’aujourd’hui pour dresser le portrait d’un cinéma hétéroclite et libre. Une belge histoire du plus grand festival au monde raconté par Stéphane De Groodt.

A 23h45 le doc de Tout le Baz’art avec le film "Par-delà les nuages : le cinéma de Marion Hänsel" de la réalisatrice Caroline D’Hondt, dresse le très touchant et beau portrait de Marion Hänsel.

Par de-là les nuages évoque plus de 40 ans de travail et de création du cinéma de Marion Hänsel, un voyage à la découverte d’un parcours d’une extrême cohérence, d’une œuvre exigeante et intimiste.

Rencontre d’une réalisatrice atypique devenue aussi productrice, d’une femme à l’énergie débordante qui n’a jamais pris un " non " pour une réponse définitive.

Au fil de l’eau en passant par les déserts, nous interrogeons ce cinéma, son auteur, ainsi que la famille de professionnels qui a collaboré à ses films successifs.

Et sur la Trois ce jeudi 11 juin à 21h10 nous diffuserons le film de Marion Hänsel " En amont du fleuve ".