Hommage à Charles de Gaulle dans le temps d'une histoire

En lien avec la date anniversaire de sa mort (le 9 novembre), Patrick Weber revient sur le destin de Charles de Gaulle avec le documentaire "Devenir de Gaulle"

Il y a de Gaulle le sauveur, l’homme du 18 juin 1940, immense personnage de l’histoire de France. Il y a le de Gaulle intime, celui qui berçait sa fille trisomique, appréciait la simplicité́ de la vie familiale, avec cet incessant besoin d’être rassuré par la présence d’Yvonne, la femme de sa vie. Et puis il y a le de Gaulle moins connu, rarement exploré, un perpétuel visionnaire dès son plus jeune âge. Ce film raconte comment le jeune Charles a franchi, les unes après les autres, les épreuves que souvent il s’était données lui-même. L’histoire commence à Lille, un 22 novembre 1890, et se termine un 18 juin 1940, à Londres.

"Devenir de Gaulle" Un documentaire à voir dans "Le temps d’une histoire" le vendredi 06 novembre à 22h35 sur la Une.