Hommage à Annie Cordy en direct sur Auvio

Annie Cordy est décédée ce vendredi 4 septembre à l’âge de 92 ans. Après cette semaine d’hommages, une cérémonie sera organisée pour accompagner cette grande artiste belge dans sa dernière demeure.

Ophélie Fontana et Bruno Tummers commenteront la cérémonie qui se voudra sobre, ponctuée de moments musicaux et de discours. Alors que de nombreuses personnalités pleurent Annie, certaines seront présentes pour lui dire au revoir. Son filleul de cœur, Salvatore Adamo ne pourra sans doute pas être présent à cause de la quarantaine mais partage dans la presse de bons souvenirs avec elle.

De nombreuses personnalités seront présentes comme les belges Virginie Hocq, Les frères Vincent et Bruno Taloche, Alain Lempoel…. et bien d'autres.