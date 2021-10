Haunted Case Files : 5 lieux hantés à découvrir en Belgique

Il existe de nombreux endroits en Belgique ayant la réputation d’être hantés par des esprits ou des créatures venus tout droit d’un autre monde. Peu importe que l’on soit sceptique ou sensible au paranormal, ces 5 lieux belges permettent de découvrir des régions et des histoires insolites. Si vous préférez découvrir des lieux hantés confortablement depuis chez vous, vous pouvez toujours regarder Haunted Case Files. Des chercheurs de fantômes et des médiums y racontent leurs expériences surnaturelles dans des lieux hantés. Une série docu de six épisodes à ne pas manquer sur Auvio.

Château de Beersel

6 images Le château de Beersel. © Getty images

Situé au milieu d’un marais, le château de Beersel est un héritage du Moyen Âge. Mais si cet édifice est l’un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique, il a aussi la réputation d’être hanté. On dit que lorsqu’une menace pèse sur la ville, des phénomènes inhabituels se produisent au château... Peut-être s’agit-il de l’œuvre des esprits des anciennes victimes de la salle de torture ou des oubliettes ? Qu’on y croie ou non, le château est un magnifique monument historique à visiter à quelques kilomètres seulement de Bruxelles. Preuve de son attractivité, les producteurs de Game of Thrones avaient même envisagé de faire du château de Beersel un décor pour des prises de vues.

Sanatorium de Tombeek

6 images Le sanatorium de Tombeek en 2009, avant d'être rénové. © Capture d'écran Google Maps

Si le sanatorium de Tombeek est aujourd’hui une maison de repos, il a longtemps été abandonné. Construit en 1936 par l’architecte Maxime Brunfaut, le sanatorium a été conçu comme lieu d’accueil pour les malades atteints de la tuberculose. Asile psychiatrique dans les années 80, le sanatorium est finalement abandonné en 1987. Ce bâtiment devient alors un lieu prisé par les amateurs d’exploration urbaine, aussi appelé urbex. Les curieux voulaient sans doute aller vérifier les rumeurs quant à ce lieu potentiellement hanté par les malades qui l’ont peuplé pendant 50 ans. Même si ce lieu n’est plus accessible au public, le sanatorium de Tombeek reste un véritable bijou d’architecture Art Déco qui vaut le coup d’œil.

Château féodal de La Roche-en-Ardenne

6 images Le château de La Roche-en-Ardenne accessible aux visites. © Denis Erroyaux

Le château de La Roche abrite une illustre et terrible légende. Cette légende raconte qu’un grand tournoi fut organisé au château afin de trouver le futur époux de Berthe, la fille unique du Sire de La Roche. Le chevalier qui gagnerait le tournoi prendrait ainsi la main de la riche héritière. Le Comte de Montaigu fut le seul chevalier à se présenter au château. Ce qu’ignorait Berthe, c’est que le Comte de Montaigu était déjà engagé auprès de la Comtesse Alix de Salm. A quelques minutes du début du tournoi, un mystérieux chevalier fit son entrée dans le château pour défier le Comte. Le chevalier évita toutes les attaques du Comte et finit par lui trancher la gorge. Les deux jeunes amants furent alors conduits en haut du donjon pour célébrer leur noce. Mais, le lendemain, lorsque Sire de La Roche vint constater le bonheur des nouveaux époux, il découvrit les corps de ces derniers sur le rocher au pied du donjon. Le mystérieux chevalier était en réalité la comtesse Alix de Salm, venue se venger du Comte de Montaigu et de Berthe de La Roche après avoir fait un pacte avec le diable. On dit que son fantôme hante le château et qu’à la nuit tombée elle viendrait rôder à l’endroit exact de sa mort…

Fort de la Chartreuse

6 images Le Fort de la Chartreuse est à l'abandon depuis plus de trente ans. © Frédéric Delepierre

Sur les hauteurs de Liège trône le Fort de la Chartreuse. A l’origine monastère abritant l’Ordre des Chartreux qui a donné son nom à ce lieu, puis fort militaire au 19ème siècle, il est relégué au statut de simple caserne avant de devenir, lors de la Première Guerre Mondiale, une prison pour les espions et un hôpital militaire américain, durant la Seconde Guerre Mondiale. Le Fort de la Chartreuse est donc un lieu chargé d’histoire si bien que de nombreuses personnes affirment y avoir vu des fantômes et ressentir la présence d’esprits. Abandonné depuis plus de quarante ans, le Fort a également été le théâtre de plusieurs faits-divers sordides. Toujours en ruines, la nature a aujourd’hui repris ses droits au Fort de la Chartreuse qui continue d’attirer chaque année un bon nombre de curieux.

Huis Den Noodt Gods

6 images Huis Den Noodt Gods en 1970. © Vlaamse Gemeenschap

Au nord du Markt de Bruges se trouve une maison hantée : Huis Den Noodt Gods. Au XVème siècle, cette maison accueillait un groupe de religieuses et les pères du monastère voisin se rendaient souvent à la maison Den Noodt Gods pour y célébrer la messe. Cette entente joyeuse prit fin lorsque l’un des pères tomba amoureux d’une jeune nonne nommée Hortence Dupont. Tous deux disparaissent alors sans laisser de traces. Après cet étrange événement, les nonnes décidèrent de quitter la maison qu’elles croient ensorcelée. Les habitants de la ville propagent rapidement la rumeur de la présence d’une silhouette féminine blanchâtre et d’un spectre aux allures de prêtre errant la nuit dans la maison vide. Des centaines d’années plus tard, les nouveaux occupants de la maison affirment y voir régulièrement des fantômes. Ils engagent alors un medium qui entre en contact avec Hortence qui lui avoue que leur amour était réciproque. La légende est définitivement établie : la nonne et le moine hanteraient la maison à la recherche de leur amour perdu…