La magie de Poudlard et Harry Potter

Il y a plus de vingt ans, le premier livre d’Harry Potter jetait sa magie sur toute une génération de lecteurs envoûtés. L’univers du célèbre sorcier est enraciné dans des siècles d’histoire magique, riche de références à des trésors littéraires oubliés depuis longtemps. La British Library de Londres a proposé à ce sujet une exposition fascinante : “Harry Potter : une histoire de la magie”.

Le documentaire vous propose d’en faire le tour avec un accès exclusif à une collection d’artéfacts, guidé par les plus grands experts mondiaux de la sorcellerie. Un voyage fascinant à travers les sujets étudiés à l'école de sorcellerie de Poudlard : cours d'alchimie et de potions, herbologie et soin des créatures magiques.

On y découvre des anciens livres de sorts, des rouleaux illuminés qui révèlent le secret de l'élixir de vie, des fioles de sang de dragon, des racines de mandragore, des centaures peints mais aussi l’histoire du phénix, de la pierre philosophale, etc. J.K. Rowling elle-même examine les éléments les plus passionnants de l’exposition et ouvre ses archives privées. On assiste également à la soirée d’ouverture de l’expo en compagnie de fans célèbres.

C'est le cadeau ultime pour les fans de Harry Potter, les esprits curieux, les grandes imaginations, les bibliophiles et les lecteurs du monde entier qui ont raté l'occasion de voir l'exposition en personne.

Plongez vous dans le monde de la magie de Poudlard en replay sur Auvio jusqu'au 21 mars 2021 !