"Growing Up Gay" : pas toujours simple de grandir gay

Growing Up Gay (Extrait) - Pourquoi sont-ils plus vulnérables aux problèmes de santé mentale ? -... Des chiffres récents montrent que plus de 40 % des personnes LGBT+ connaîtront un problème de santé mentale important, contre environ 25 % pour l'ensemble de la population, et qu'elles sont deux fois plus susceptibles de faire une tentative de suicide. Dans ce film révélateur et opportun, Olly Alexander, jeune icône de la culture pop, explore les raisons pour lesquelles la communauté gay est plus vulnérable aux problèmes de santé mentale, tout en s'ouvrant sur ses propres combats à long terme contre la dépression. En tant que leader du groupe britannique Years and Years, qui a connu une ascension phénoménale, Olly est une voix puissante sur la santé mentale, le harcèlement et les droits LGBT+. Il a brisé les tabous avec des clips musicaux qui célèbrent les identités homosexuelles et a parlé ouvertement de sa propre sexualité ainsi que de son combat permanent contre l'anxiété. Dans le film, Olly se joindra à des jeunes pour les aider à lutter contre des problèmes similaires aux siens, qu'il s'agisse de harcèlement homophobe, de troubles de l'alimentation ou d'anxiété, et il leur demandera ce qui peut être fait pour y remédier.