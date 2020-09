"Grand bain" : 7 hommes malmenés par la vie se lancent dans la natation synchronisée

Avec 1 prix (Meilleur acteur dans un second rôle pour Philippe Katerine) et 8 nominations aux César, la comédie chorale de Gilles Lellouche sur la reconquête de l’estime de soi est à la fois drôle et touchante. À la façon d’un "Full Monty", Le Grand bain réunit sept hommes malmenés par la vie qui se lancent, non pas dans le strip-tease, mais dans la natation synchronisée !