"Good Doctor" : l’autisme sur le petit écran

Freddie Highmore dans "Good Doctor" © 2019 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved.

Sujet autrefois méconnu du grand public, le trouble du spectre de l'autisme bénéficie depuis quelques années d’un nouveau coup de projecteur grâce aux séries. Trois d’entre elles nous ont résolument marqué en offrant trois regards différents sur les personnes autistes.

Good Doctor : portrait d’un jeune médecin

Le brillant chirurgien est de retour sur La Une depuis le 12 août dans une nouvelle saison qui démarre en pleine pandémie. Depuis quatre ans, le showrunner David Shore (créateur de Dr. House) s’attelle à nous raconter le quotidien de ce médecin autiste, engagé comme interne dans un hôpital luxueux de San José (Californie). Un rôle sensible confié au comédien Freddie Highmore qu’on a littéralement vu grandir à l’écran (Neverland, Charlie et la Chocolaterie, Arthur et les Minimoys, Bates Motel). Entre intégration au travail, indépendance et relations amicales et sentimentales, Good Doctor dresse le portrait délicat d’un jeune adulte atteint d’un trouble du spectre de l'autisme (TSA), tout en restant dans les codes des séries médicales. L’acteur a inévitablement appris beaucoup de choses sur l’autisme, comme il l’explique en interview : "Le plus intéressant dans ce rôle, c'était d'aller contre les préjugés qui disent que les personnes autistes sont dénuées d'émotion. Shaun est universel. Nous racontons son histoire à lui et son parcours pour apprendre à vivre dans ce monde, mais il parle à toutes les personnes qui se sentent différentes ou marginalisées par la société. C'est très bien si la série peut montrer l’autisme sous un meilleur jour, mais le message de la série est plus vaste". Good Doctor , saison 4, épisodes 3 et 4, jeudi 19 août à 20h15 sur La Une. Et pour revoir les deux premiers épisodes, c'est sur Auvio

Good Doctor S04 - En première ligne - 1ère partie (1/20) - 12/08/2021 L'épisode commence juste avant que l'épidémie de Covid-19 flambe. Puis, comme le reste de la Californie, Saint-Bonaventure est submergé par l'épidémie. Les médecins s'isolent de leurs proches pour ne pas risquer de les contaminer. Shaun est frustré de ne pas pouvoir voir Léa, qui était sur le point de réemménager avec lui. Il héberge Park, qui ne rentre plus à Phoenix. Andrews s'est aménagé un studio dans son garage. Claire et Lim sont devenues amies, suite au décès de Melendez. De nouveaux symptômes de la Covid ne cessent de se manifester, ce qui pousse les médecins dans leurs retranchements, surtout Shaun qui déteste l'imprévu. Lim se démène pour ne pas manquer de matériel. Glassman, lui, se désespère de devoir rester enfermé chez lui et sa relation avec Debbie en souffre.

Atypical

Née en 2017, Atypical raconte avec optimisme et poésie la vie de Sam, un Américain de 18 ans ayant un TSA. La série commence alors que Sam est en dernière année de secondaire. Son objectif ? Avoir une petite amie. Soutenu par ses parents, sa petite sœur Casey et son meilleur ami Zahid, Sam apprend à naviguer dans un monde qui lui est souvent hostile. Un véritable récit initiatique de l’adolescence à l’indépendance, porté par le talentueux Keir Gilchrist. Pour jouer le plus justement son personnage, l’acteur s’est notamment aidé du livre The Journal of Best Practices : A Memoir of Marriage, Asperger Syndrome and One Man’s Quest to Be a Better Husband : "Ce livre a finalement été un facteur très important dans la création du personnage de Sam", a confié l’acteur au magazine Variety. La série se clôture cette année après quatre ans d'existence.

On The Spectrum

Grand Prix du Festival Séries Mania en 2018, On The Spectrum nous embarque au sein de la colocation de Zohar, Ron et Amit, trois jeunes adultes atteints d’un TSA. Ces vingtenaires vont devoir apprendre à vivre ensemble, mais aussi à s’entraider pour s’intégrer dans une société de "neurotypiques", régie par des normes qui leur sont étrangères. On The Spectrum explore avec beaucoup d’humour le quotidien de ces jeunes adultes, du travail à la famille en passant par les relations amicales et intimes. Et met (enfin) en scène un personnage féminin ayant un TSA. Un point de vue novateur et touchant imaginé par Dana Idisis et Uval Shafferman.