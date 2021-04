"Gluten, ennemi public", comment est-il devenu cette substance dangereuse ?

Pour répondre à ces questions, Patrizia Marani a construit une enquête qui, à partir des statistiques inquiétantes sur l’évolution des intolérances au gluten, s’étend à la géographie et aux méthodes de l’agro-industrie contemporaine – dont les céréales sont l’un des piliers, jusqu’à explorer les mécanismes des décisions publiques qui dotent un tel système d’un cadre poreux de règles trop bienveillantes, et à entrer en contact avec les scientifiques qui sont en train de découvrir quels mécanismes cachés ont fait du gluten l’ennemi public de ces dernières années. La conclusion de ce voyage passionnant rappelle la place centrale de l’agriculture dans nos vies ; s’il est vrai que "nous sommes ce que nous mangeons", il est urgent de remettre au centre du débat sur la santé publique une idée de l’agriculture qui ne sacrifie pas la qualité des produits et la santé des personnes sur l’autel du profit et de la productivité.