Gil Alma (César Wagner) : "Quand j’étais petit, je faisais le clown tout le temps"

César Wagner est de retour avec deux nouveaux épisodes exclusifs ces 10 et 17 septembre sur La Une. On a discuté avec son interprète principal, Gil Alma, bientôt en Belgique avec Benoit Joubert pour leur spectacle d'humour "Gil & Ben (ré)unis".

Pour jouer César Wagner, vous êtes-vous inspiré d’autres personnages de séries comme le célèbre hypocondriaque Monk ?

Gil Alma : C’est vrai que Monk est la référence dans ce style, mais non pas du tout. Je me suis plutôt inspiré de gens autour de moi qui sont hypocondriaques, comme Benoit Joubert ou ma grand-mère. D’ailleurs, c’est marrant qu’on m’ait donné ce rôle, car je connais beaucoup d'hypocondriaques !

Y a-t-il des scènes dans ces nouveaux épisodes de César Wagner qui vous ont donné du fil à retordre ?

Ce qui est difficile à faire et ce que je n'aime pas trop jouer, c’est la douleur. J’ai toujours peur d’être faux. Comme César se crée des douleurs, ça arrive souvent. Les émotions ça va, car quand je suis dans mon rôle, dans mon truc et que j'ai un bon comédien en face de moi, j'arrive à faire sortir les émotions ou à pleurer. On voit peu d'hommes pleurer à la télé ou au cinéma, je n'ai pas de difficultés avec ça. Mais sur la douleur, j’ai toujours peur d’être un peu faux.

Du coup, comment vous faites ?

Je fais semblant (rires). Pour le coup, on ne peut pas se créer de la douleur quand on est comédien. Les émotions, je les ais en moi, elles sont franches et réelles. La douleur physique, tu es obligé de faire semblant.