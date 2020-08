"Gaspard Proust tapine", ce jeudi 13 août à 20h30 sur La Deux.

Gaspard Proust s'est fait connaître pour son humour corrosif et son regard sans concession sur ses contemporains. L'humoriste s'attaque aux incongruités qui pullulent dans notre société. Le verbe cinglant, irrévérencieux, Gaspard Proust manie l'ironie pour bousculer les consciences dans ce spectacle où il décline la géopolitique, les classes sociales, le capitalisme, l'Union européenne et la crise économique, le nucléaire, l'écologie, la politique française, le racisme, les disparités entre les riches et les pauvres...