" Friedkin Uncut ", à la rencontre du réalisateur de l'Exorciste, French connections et Killer Joe

Le documentaire " Friedkin Uncut ", revient sur la vie du célèbre et culte réalisateur William Friedkin (L’exorciste, French connections, Bug, Killer Joe). De façon chronologique, le réalisateur de 85 ans revient avec humour, détachement et une dose de provocation, sur sa carrière. De ses débuts à ses plus grands succès, qui l’ont érigé au rang de légende, en passant par certains échecs qui ne sont néanmoins pas passés inaperçus, il nous offre un bel aperçu de sa filmographie.

Le documentaire "Friedkin Uncut" de Francesco Zippel est à voir en exclusivité sur Auvio.

Issu d’une famille modeste, William Friedkin commence sa carrière au service courrier d’une chaîne de télévision. Petit à petit, il gravit les échelons jusqu’à devenir ce réalisateur iconique qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma d’horreur. En 1973, l’Exorciste paraît sur les écrans et va chambouler le genre, devenant un succès planétaire qui s’explique par le talent de Friedkin à construire son récit à partir du réel et permettre ainsi au spectateur de s’identifier aux personnages. D'où ce commentaire de Walter Hill : "Ce que "Star Wars" a été pour la science-fiction, "L’Exorciste" l’a été pour le film d’horreur"

Le documentaire revient également sur la mémorable course-poursuite de "French connections" (1971) tournée dans des conditions extrêmes. Le film sera couronné de 5 Oscars. Mais en 1977, Friedkin connaît un grand échec au box-office avec " Le convoi de la peur ". Comme il le souligne, "A Hollywood le succès à bien des pères, l’échec est orphelin.". Après un long passage à vide, il renouera avec le succès avec Bug (2006) & Killer Joe (2011).