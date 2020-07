French Bashing & French Loving : la haine et l'amour de la France sous la loupe !

D’où vient cette image des Français ? Pourquoi éveillent-ils des sentiments si négatifs, notamment dans les pays anglo-saxons ? Et dans quelle mesure cette vision est-elle réaliste ?

Snobs, lâches, efféminés, fainéants, séducteurs, arrogants… Autant de stéréotypes associés aux Français. Généralement humoristiques, ces préjugés sont parfois utilisés comme de véritables insultes lors de campagnes de dénigrement aux conséquences inattendues.

À travers des interviews d’hommes politiques, d’acteurs et de journalistes, ainsi que des références à la pop culture, à l’Histoire et à l’actualité, ce documentaire explore comment le "French bashing" est né, comment il s’est développé aux côtés d’images fantasmées de la France, et comment il peut être utilisé pour manipuler l’opinion publique. Divertissant et instructif, French Bashing est une enquête qui nous conduit à questionner les stéréotypes– même à propos de ceux que l’on adore détester !

La France est la première destination touristique au monde. C'est le pays de l’hédonisme, de l’amour, de la gastronomie, le pays des droits de l’Homme. Après les attaques terroristes qui ont touché Paris en 2015, les pays du monde entier ont exprimé leur amour pour la France. Au-delà de cette vague de solidarité sans précédent, le pays a toujours suscité l’admiration et la passion.

De même que les Français sont critiques, l’art de vivre français est envié. Cette image de la France est-elle réelle ou n’est-ce encore qu’un fantasme véhiculé par les films, chansons et publicités ? Pourquoi aime-t-on autant la France ? En réponse à French Bashing, French Loving dresse un portrait de l'Hexagone à travers les yeux de personnalités amoureuses de ce pays, et nous aide à comprendre d’où vient cette fascination. Bon voyage !

"French bashing et French Loving" à voir le mardi 14 juillet à partir de 20h30 sur La Deux.