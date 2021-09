Franck Dubosc raconte sa relation avec son père dans un film poignant

Oui tout à fait ! Au lieu de parler à des psychologues ou des psychanalystes, j'ai parlé à un auteur (Jean-André Yerles, NDLR.) qui a écrit ce que je lui racontais. C'est une façon pour moi de me comprendre, de comprendre aussi comment on a été et ce qui s’est passé.

L’envie m’est venue il y a deux ou trois ans, après avoir réalisé mon premier film (Tout le monde debout, à voir le 11 octobre sur La Une, NDLR.). Tout à coup, j'ai cherché et fait le tri dans les histoires de ma vie que j'aimerais mettre en image. Après avoir raconté des histoires, je voulais raconter la mienne. C’est d’ailleurs pour ça que je n'ai pas réalisé La Dernière Partie : je ne pense pas être capable de raconter ma propre histoire. L'idée n'était pas tant de vider mon sac, ni de m’excuser, ni de rendre hommage… C’était plutôt une envie de raconter et de mettre en images quelque chose qui me touche. L'objectif n'est pas de clore le dossier concernant ma relation avec mon père, mais plutôt de l’ouvrir… peut-être pour me l’expliquer à moi-même.

On le connaît beaucoup pour ses blagues, moins pour sa facette dramatique. Dans "La Dernière Partie", Franck Dubosc joue son propre rôle pour nous conter la fin de vie de son père, atteint de la maladie de Charcot, et son lien compliqué avec ce paternel taciturne. Un récit très personnel dans lequel l'acteur émeut et surprend. À voir le mardi 5 octobre à 20h35 sur La Une et Auvio.

Oui, c’est ça ! Est-ce que les deux décès de mes parents sont arrivés dans des chapitres différents de ma vie ou est-ce que leurs décès ont créé les nouveaux chapitres ? Est-ce que c’est parce que ma mère était malade que j’ai décidé d’écrire ce film sur mon père ? Je n’arrive pas à savoir qui de la poule ou de l'œuf. Si on analyse tout ça, c’est peut-être dans l’autre sens que ça s’est passé. Est-ce que mon succès survenu lorsque mon père est parti vient du fait que j’ai redoublé d’énergie voyant mon père malade ? Si en tout cas j’ai eu besoin de ça, pour être honnête, je me serais bien passé du succès.

C’est comme si faire ce film sur la relation difficile entre mon père et moi apaisait les choses et qu'elle pouvait maintenant me laisser vivre seul ma vie. Elle m’a accompagné tant que j’étais dans la douleur, et maintenant on peut se dire qu’elle part soulagée que j’ai terminé cette histoire ; même si ce n'est pas vrai, elle ne s’est jamais terminée. C’est étrange de parler de la mort de son père et d’avoir sa mère qui est en train de mourir en même temps. Ce qui est mystérieux aussi, c'est que mon père est parti l’année où je suis devenu célèbre. Ensuite, je parle à ma mère de ce film qui est une transition dans ma carrière et elle s’en va. Si c’est un signe, je ne sais pas lequel c'est exactement, mais ça ne tombe pas à n’importe quel moment.

Oui, c’est un pas plus loin, mais c’est pour ça que je ne l’ai ni réalisé, ni écrit. Pour en être aussi un tout petit peu spectateur et pour ne pas en être complètement responsable. Effectivement, au tout début quand j’ai commencé à parler de ce moment de ma vie à l’auteur, tout à coup je me suis dit que j'avais commencé à faire ça, sans en parler à ma mère, sans lui demander ce qu’elle en pensait. Je lui en ai alors parlé : elle n’a ni autorisé, ni interdit la chose, elle n’a rien dit, elle n’a rien répondu. J’ai pris ça comme un accord. À chaque fois qu’on tournait, je me disais : "Quand elle verra le film, comment le prendra-t-elle ?" La vie a fait qu’elle est décédée au moment où on terminait le tournage, donc elle ne le verra jamais.

Comment avez-vous envisagé votre relation avec vos enfants ? Est-ce que vous aviez peur de développer la même relation ?

Oui, et j'ai toujours très peur de ça. J'ai aussi peur parce que mes enfants sont assez jeunes, donc je partirai avant qu’ils ne soient très vieux. La relation entre un père et un fils est complexe et il faut être adulte avant d’arriver à la manipuler à sa juste valeur. Les enfants sont un peu ingrats quand ils sont petits, donc j’espère que je vivrai assez longtemps pour que cette ingratitude se digère de leur part. Je me revois petit face à mon père et je me dis qu’il aura fallu du temps avant que je me rende compte de mon ingratitude. Est-ce que mes enfants auront ce temps là ? C’est la question que je me pose. Je sais qu’ils m’aiment, d’ailleurs, j’aimais mon père, il n’y a aucun souci avec ça. J'ai l’impression qu’on comprend qu’on est un fils quand notre père s’en va. Lorsque mon père est parti, un ami m’a dit : " Voilà, maintenant tu es un homme ". Tout à coup, on se sent seul, enfin pas seul, mais libre. C’est horrible de dire ça.

Le film aborde aussi la honte envers le milieu dont on vient, ses parents, ses copains. Quels liens avez-vous gardé avec votre milieu d’origine ?

Je n’ai très honnêtement jamais eu honte de mon père. J’ai été, à une certaine période de ma vie, gêné de mes origines sociales, car j'ai été soudainement plongé dans un milieu socialement plus élevé. C’est très bête, mais j’habitais la banlieue de Rouen, rive gauche, un quartier très populaire. Lorsqu'on sortait avec les copains à 14 ans dans la banlieue rive droite qui était plus chic, j’avais cette légère honte de dire que j’habitais la rive gauche. Mais bien évidemment, je n’avais pas honte de mon père, j’étais même très fier de lui. La réalité, c’est que mon père était persuadé que j’avais honte de lui. Et s’il était persuadé de ça, c’est que j’envoyais ce message-là, donc la faute m’incombe. Mais avoir honte de mon père, jamais.