Franck Dubosc (Camping) ressort des vieux clichés… sa ressemblance avec Alain Delon est troublante (photos) !

Quand il ne poste pas des photos de tournages, de sa famille, ou de ses looks complètement improbables, Franck ressort de temps à autre une photo de lui plus jeune sur son compte Instagram ( @fdubosc_officiel ).

Et force est de constater qu’ils n’ont pas tort ! Nous sommes allés fouiner le compte Instagram d’Alain Delon, et il faut bien l’avouer… il n’y a pas photos !

Vous n’êtes pas sans savoir que Patrick a joué dans la saga "Camping". Alors que le troisième et dernier film est sorti en 2016, les fans attendent avec impatience le retour des campeurs des Flots Bleus. Son réalisateur, Fabien Onteniente, s’est confié à ce sujet au micro d’RTL fin mai et dont Ciné Télé revue relate les propos dans son magazine : "J’ai souvent Franck au téléphone à ce sujet. Et c’est vrai qu’on nous le réclame tout le temps, donc un moment, on va répondre à cette demande collective". Il y a quelques années, il était question de montrer Patrick Chirac grand-père si un nouveau film venait à voir le jour… reste à savoir si cette idée est toujours d’actualité.