Franchir la ligne : l'homophobie dans le sport

L'homophobie dans les sports : comment se manifester ? - Franchir la ligne - 14/04/2020 Ce documentaire sur l'homophobie dans les sports explore la difficulté de manifester son orientation sexuelle et les conséquences d'une telle expression de soi au sein de cet univers machiste. Au moyen d'une série de récits personnels émouvants, le film examine le phénomène de l'homophobie à la fois dans les sports d'élite et parmi les étudiants-athlètes, en particulier ceux de l'école L'Odyssée, à Moncton (N.-B.), qui favorise la diversité et l'inclusion.