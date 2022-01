Florent Pagny : son coup de gueule contre les réseaux sociaux

" Je suis un poil moins rebelle, mais j’ai de beaux restes ! À mon âge, tu te dis qu’une petite phrase bien placée percute mieux qu’une grande envolée pétaradante […] Vu l’époque, heureusement que je me suis calmé. Avec les réseaux sociaux et les chaînes d’info, un mot de travers et tu es mort. Aujourd’hui, la liberté de penser, tu la gardes pour toi, il n’est vraiment pas bon de l’exprimer ", constate-t-il tristement.

"Mon public et moi, on s’est connu avant tout ce cirque" , a-t-il ajouté sur le sujet.

Pour cause, Florent Pagny estime qu’il est important de garder une distance quand on est artiste, vis-à-vis des fans.

"J’ai commencé à m’intéresser à Instagram, mais j’ai très vite mesuré l’intrusion, l’addiction aussi, tout ce que je n’aime pas […] Je pense que ces outils-là sont malsains et d’autant plus pour les artistes. Nous devons rester un peu inaccessibles", avoue-t-il.

Le 22 septembre 2017, sortait son nouvel album "Le Présent d’abord". Après trois décennies de carrière professionnelle, le chanteur a choisi de se tourner vers la nouvelle génération de villes qui ont occupé le top 50 de ces cinq dernières années : Maître Gims et Dany Synthé.

Afin d’interpréter la popularité de l’artiste, le documentaire " Florent Pagny, la voix nue " raconte sa vie en s’immergeant dans la culture de la chanson française.

Avec 15 millions de disques vendus et plus de 20 albums, Florent Pagny représente à lui seul tout un passage de la chanson française. Tout en célébrant ses 30 ans de carrière, il a accepté de revenir sur celle-ci et nous partager son parcours.

De son enfance en Bourgogne, où il a révélé son talent précoce, à la Patagonie, en passant par sa traversée du désert et en tant qu’artiste polyvalent, il a montré qu’il était un conteur hors pair, tantôt ému, tantôt émerveillé. Une vingtaine de chansons populaires de Florent Pagny et d’autres chansons classées viennent agrémenter ce portrait intimiste : N’importe quoi, Presse qui roule, Là où je t’emmènerai, Caruso, Et un jour une femme, Ma liberté de penser (son plus grand tube).

Retrouvez ce documentaire le 4 janvier 2022 à 22h10 sur La Une.