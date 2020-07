Fête nationale, profitez du programme de cette semaine noir jaune rouge !

Profitez de 4 épisodes de "Je suis Belge, une fois". L’émission qui donne plus que jamais la frite, a croqué les Belges les plus attachants du Royaume. Sympathiques, drôles, généreux, surréalistes, ils affichent tous une irrésistible " Belge attitude ". Olivier, kayakiste, ne navigue jamais sans Loreleï, une poule dotée d’un pied marin. Alphonse, 82 ans, chante à tue-tête et remplit les verres de bière depuis toujours au café Central à Namur. Mamy Jo offre, tous les mardis, son sourire, sa bonne humeur, et sa bienveillance à de jeunes migrants Erythréens. Fredo, sosie officiel de Gérard Depardieu, sème autant de bonheur qu’il peut. Lydia a réalisé un rêve d’enfant en fondant un club de Majorettes à Frameries. La vraie Muriel Robin habite à Wépion et n’a rien à envier à l’humoriste française… et bien d’autres encore ! C’est en Belgique et nulle part ailleurs.