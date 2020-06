Fête de la musique : Lous and the Yakuza a livré une sublime prestation acoustique de son titre "Dilemme"

"C’est notre coup de cœur de ce soir !" a prévenu Garou en introduisant la superbe Lous and the Yakouza sur la mythique scène de l’Accor Arena, à Paris, à l’occasion de la grande soirée "Tous ensemble pour la musique". "En attendant la sortie de ton premier album, tu nous offres une version formidable – parce que j’ai entendu les répétitions – de ton tube Dilemme" a-t-il poursuivi en s’adressant à Lous, toute de blanc vêtue. On ne peut que remercier Garou de nous avoir prévenu(e) car en effet, dès les premières notes de piano, l’atmosphère change du tout au tout. Et lorsque Lous and the Yakouza commence à chanter, le temps est suspendu et les poils se dressent. Cette touchante et sublime version acoustique de "Dilemme", à revoir ci-dessous, donne encore plus de profondeur aux paroles, déjà très percutantes :

Tous ensemble pour la musique : Lous and the Yakuza - Dilemme - 20/06/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Tous ensemble pour la musique en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

A seulement 24 ans, Lous and the Yakuza déferle sur la Belgique et sur le monde depuis plusieurs mois déjà. Avec sa musique pop, à la fois rafraîchissante, touchante et ravageuse, la jeune chanteuse belge d’origine congolaise et rwandaise compte bien tracer sa voie et planter son univers singulier. "La musique a toujours été un exutoire, je pense… pas pour s’échapper de la réalité mais pour vivre une différente réalité, on va dire" explique-t-elle dans son portrait tourné à l’occasion de la soirée "Tous ensemble pour la musique". Car la vie n’a pas toujours été tendre avec elle. Mais qu’à cela ne tienne, Lous and the Yakkouza à la force de ses convictions et compte bien les défendre ! Découvrez son portrait complet ci-dessous :

Tous ensemble pour la musique : le portrait de Lous and the Yakuza - 20/06/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Tous ensemble pour la musique en streaming sur Auvio. Voir la vidéo