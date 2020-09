Festival international Nature Namur : 50 places à gagner !

Tentez votre chance en participant à notre concours et vous remporterez peut-être vos places pour le film de votre choix au Festival international Nature Namur !

La nature est un spectacle. Et le Festival International Nature Namur (FINN) a décidé de la mettre en scène en lui consacrant chaque année une semaine intense. Cette année, la 26e édition du Festival International Nature Namur aura lieu du 9 au 18 octobre 2020 et nous avons 25 x 2 places à vous offrir ! Au programme : 31 films professionnels, 15 films amateurs et 11 ultracourts seront en compétition dans les différentes catégories. Sans oublier de nombreux films en hors compétition.

