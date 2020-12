Ewan McGregor: L'acteur emblématique en 5 films cultes

L’acteur écossais âgé de 49 ans est une figure emblématique du cinéma américain et britannique. Après avoir commencé sa carrière dans son Écosse natale dans les années 90, il a tourné dans de nombreux blockbusters hollywoodiens et sera prochainement dans une série Star Wars dédiée à son personnage Obi-Wan Kenobi, prévue pour début 2021 sur la plateforme de streaming Disney +. En attendant, redécouvrez ses films les plus cultes !

Trainspotting

Ewan McGregor est révélé dans les années 90, alors qu’il a la vingtaine, par son compatriote le réalisateur Danny Boyle qui le dirige dans plusieurs films, notamment Trainspotting en 1996. L’histoire se passe à Édimbourg, dans son Écosse natale, et décrit la vie d’un groupe de jeunes marginaux, accros à l’héroïne. Groupe duquel le personnage principal Mark Renton, interprété par Ewan McGregor, tente de s’éloigner afin de reprendre sa vie en main. Le film connaît un succès mondial et reçoit un accueil critique très positif, et la performance de l’acteur en jeune héroïnomane le révèle au monde entier. C’est le début d’une carrière grandiose.

4 images Ewan McGregor (2e en partant de la gauche) dans "Trainspotting" © SOURCE RTBF

La prélogie Star Wars

À la fin des années 90, l’acteur débarque à Hollywood et apparaît en 1999 dans l’énorme blockbuster Star Wars, épisode I : La Menace fantôme dans lequel il incarne le jeune personnage clé Obi-Wan Kenobi. Ce rôle lui permet d’accéder à la célébrité mondiale, et il le reprend dans Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones en 2002 et dans Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith en 2005. Dans ces trois films, il s’attache à reproduire la gestuelle, le débit de paroles et l’accent qu’avait Alec Guinness dans le premier Star Wars (épisode IV : Un nouvel espoir). En 2019, Disney a annoncé que l’acteur jouerait de nouveau ce personnage dans une série lui étant dédiée, prévue pour début 2021 sur la plateforme de streaming Disney +. On a hâte !

Moulin Rouge

Parallèlement à Star Wars, il évolue dans d’autres grosses productions hollywoodiennes : En 2001, il tient un rôle principal dans le film romantique et musical Moulin rouge, réalisé par Baz Luhrmann. Le personnage joué par Ewan McGregor est Christian, un poète et écrivain anglais qui tombe amoureux de Satine, une courtisane et actrice de cabaret jouée par Nicole Kidman. Le film est nommé pour six Oscars lors de la 74e cérémonie des Oscars, dont meilleur film et meilleure actrice pour Nicole Kidman, et en gagne deux pour meilleure direction artistique et meilleure création de costumes.

4 images Ewan McGregor dans "Moulin Rouge" © SOURCE RTBF

Big Fish

Toujours parallèlement à Star Wars, il est en 2003 le protagoniste de l’une des principales productions de Tim Burton, Big Fish. Le film est librement inspiré du roman de Daniel Wallace Big Fish : A Novel of Mythic Proportions. Ewan McGregor interprète la version jeune d’Edward Bloom, un représentant de commerce originaire du sud des États-Unis qui arrive à la fin de sa vie et qui raconte à son fils le récit mouvementé de sa vie de jeune adulte. Big Fish est donc une suite d’aventures, propres aux contes de fées, faites de personnages et de situations inhabituelles.

Anges et Démons

Anges et Démons est l’adaptation cinématographique du roman du même nom de l’Américain Dan Brown. Le roman est le premier tome de la pentalogie littéraire, avant Da Vinci Code. Le film, quant à lui, est le second volet de la trilogie cinématographique réalisée par Ron Howard, puisque Da Vinci Code fut adapté au cinéma avant Anges et Démons. Dans ce dernier, Ewan McGregor incarne le prêtre Patrick McKenna face à la star Tom Hanks qui interprète le protagoniste Robert Langdon, un professeur de symbologie et expert en religions à Harvard qui s’intéresse à la Franc-maçonnerie et aux Illuminati.

4 images Ewan McGregor dans "Anges et Démons" © 2008 Columbia Pictures Industries, Inc. – SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. – SOURCE RTBF

Ne manquez pas la prestation d’Ewan McGregor dans le blockbuster Anges et Démons ce vendredi 4 décembre à 20h50 sur La Une et sur Auvio. Ce programme est également disponible en version sous-titrée.