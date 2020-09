Est-ce qu’Henry Cavill pourrait être le prochain James Bond ?

Henry Cavill a marqué son intérêt pour se glisser dans le rôle de OO7. “Si Barbara (Broccoli, la productrice historique de la saga) et Mike (Michael G. Wilson, le producteur de la série) étaient intéressés, je n’hésiterais pas une seconde et je sauterais sur l’occasion. À ce stade, tout est possible. On va voir ce qui va se passer"

Mais oui j’adorerais jouer Bond. Ce serait très, très excitant

a confié l’acteur au magazine GQ.