Eric Cantona dans un nouvel épisode de "Le Voyageur"

Eric Cantona, ex-footballeur reconverti en acteur de renom, est de retour dans la peau de l’agent Bareski un nouvel épisode du Voyageur.

Après avoir enquêté en Vendée il y a 3 semaines dans un épisode intitulé Le Voleur de nuits aux côtés de la comédienne belge Lubna Azabal, l’agent Thomas Bareski arrive cette fois dans un village des Vosges qui, six années après le violent assassinat non résolu de la famille Schal, la mère, le père et les deux enfants, est devenu un village fantôme. Grâce à quelques irréductibles, Bareski relancera une enquête qui permettra à cette bourgade de retrouver enfin la paix.