Élodie Fontan, de "Clem" à "Mission Pays Basque" !

Élodie Fontan, après avoir fait ses débuts dans la série Clem puis dans les comédies Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? et Alibi.com, porte le rôle principal de la comédie provinciale Mission Pays Basque, à découvrir ce mardi 3 août sur La Une !

Élodie Fontan fait ses débuts en tant qu’actrice en 2009 dans le rôle d’Alyzée Bertier dans la série Clem jusqu’à la saison 9, la meilleure amie de Clem et marraine de son fils Valentin. Une fois la notoriété amorcée, elle est révélée au grand public dans des comédies telles que Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? en 2014 et Alibi.com en 2017. Avec Mission Pays Basque sorti la même année, c’est la première fois qu’elle porte un film seule. En effet, elle y incarne Sibylle, parisienne responsable immobilière de la société Euromarket qui décide de racheter une quincaillerie située au Pays basque en pensant faire l’affaire du siècle. Seulement, les choses vont se compliquer et Sibylle va devoir se rendre sur placer négocier avec son neveu Ramuntxo et les Basques afin de récupérer la boutique.

Mission Pays Basque peut être qualifié de "comédie provinciale", où le ressort comique réside dans le contraste entre la Parisienne pur jus, parfois arrogante et les Basques, parfois exacerbés, baignant dans un pur folklore régional.