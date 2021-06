Elliot, le célèbre mime et humoriste, à la présentation de nouveaux rendez-vous d’humour sur RTBF Auvio !

Entre Elliot et le Festival du Rire de Rochefort, c’est une grande histoire d’amour. C’est donc tout naturellement que lui a été confiée la présentation de ce nouveau rendez-vous d’humour, proposé par le Festival, diffusé cet été, sur Auvio !

En effet, le célèbre mime a foulé les planches du Festival à de nombreuses reprises. En 1991, en duo avec les "frères Taquin", et puis, en 2001, 2010, 2011, et 2016 en tant qu’Elliot.

Un artiste à part : 20 ans de spectacle, 1500 représentations.

Sa carrière débute en 1987, avec le duo comique "les frères Taquin" : un show visuel entre mime et clown qui recevra le premier prix du Festival mondial du cirque de demain à Paris en 1988. Après 4 ans de complicité, Elliot se lance seul en scène.

Il crée quatre one-man-shows, "Je m’sens très glad", "Rock Comedy Show", "Awards" (un spectacle en anglais) et "Comedy on tour", qui lui vaut le "Prix de la presse et du jury au Festival du rire de Montreux 1992", et le "Prix du public au festival Slapstick / Comedy de Cologne".

Sur scène, mais également à l’écran.

Le comédien, mime, et humoriste a joué dans une vingtaine de pièces de théâtre, notamment lorsqu’il était pensionnaire de la Comédie Française de 2011 à 2019 : "Les enfants du silence", "Roméo et Juliette", "La noce", et bien d’autres !

Il a également tourné dans différentes séries, comme "Meurtres en trois actes", "Alex Hugo", ou encore "Crime parfaits", et dans plusieurs courts métrages.

Un nouveau défi avec "Laissez-moi rire".

Aujourd’hui, Elliot s’essaye à un nouvel exercice, celui de faire découvrir, de manière originale, l’univers de ses collègues humoristes au public. Pour cela, il va créer de réels moments d’échanges avec ses invités, tout en y apportant sa touche personnelle, mais sans faire de l’ombre à la star du jour.

Va-t-il réussir sa nouvelle mission ? Réponse dès ce lundi 5 juillet, sur Auvio, avec Alex Vizorek comme premier invité de "Laissez-moi rire"!

L’actualité d’Elliot

Elliot sera au Festival d’Avignon, du 7 au 31 juillet, avec son spectacle "Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient", une adaptation de textes de Raymond Devos, mis en scène par Laurence Fabre et soutenu par la fondation Devos

Il sera également en tournée en France avec le spectacle "Le carnaval des Animaux sud Américains", textes de Carl Norac (poète national belge 2021).