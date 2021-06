Elliot, des "Frères Taquin" à la présentation de nouveaux rendez-vous d'humour sur RTBF Auvio!

Entre Elliot et le Festival du Rire de Rochefort, c'est une grande histoire d'amour. C'est donc tout naturellement que lui a été confié la présentation de ce nouveau rendez-vous d'humour, proposés par le Festival, diffusé cet été, sur Auvio!

En effet, le célèbre mime a foulé les planches du Festival à de nombreuses reprises. En 1991, en duo avec les "frères Taquin", et puis, en 2001, 2010, 2011, et 2016 seul en tant qu'Elliot.

Un artiste à part : 20 ans de spectacle, 1500 représentations

"Sa carrière débute en 1987, avec le duo comique "les frères Taquin" : un show visuel entre mime et clown qui recevra le premier prix du Festival mondial du cirque de demain à Paris en 1988. Après 4 ans ans de complicité, Elliot se lance seul en scène.

Son premier spectacle de one man show silencieux lui permet de gagner le Grand Prix et le prix de la presse au Festival de Montreux, il se produit ensuite dans de nombreux festivals d'humour, dont le Festival du Rire de Rochefort, mais aussi dans des music-hall et théâtres.

En 1998, il lance un nouveau spectacle intitulé "Awards" qui parodie une remise de prix virant au cauchemars. Ce spectacle burlesque et décalé combine 3 langues : le français, l'espagnol et l'anglais (ce qui donne le "frenchygnol"). Un concept qui lui permet de faire de grandes tournées dans de nombreux pays, Elliot devient alors un artiste international.

En 2003, "Rock Comedy Show" voit le jour. Ce spectacle très visuel est surtout interactif, d'un genre nouveau. Le Grand prix du "Festival d’humour de Saint Gervais" et le prix Meilleur seul en scène du "Festival de théâtre d’humour" de Madrid récompensent l'audace et l'originalité d'Elliot.

En 2005, le quatrième spectacle d'Elliot "Elliot on Ice" mêle à la fois texte et humour visuel.

En 2009, "J'me sens très Glad", écrit en français est traduit en anglais et en espagnol. Les tournées européennes s'enchainent pour Elliot. En France, il se produit au Théâtre du Gymnase et à Bobino en 2010 et 2011.



Elliot est un humoriste à part, un peu rock n'roll, un peu clown, un peu poète mais surtout très drôle. Cet artiste mondial, adepte des performances et des festivals, véritable athlète de la scène, a cumulé, en plus de 20 ans de spectacle, pas moins de 1500 représentations !

Cette carrière impressionnante et éclectique a été récompensée en septembre 2011 lorsque la Comédie Française lui a ouvert ses portes. Elliot y est actuellement pensionnaire".

Aujourd'hui, il s'essaye à un nouvel exercice, celui de faire découvrir, de manière originale, l'univers de ses collègues humoristes au public. Pour cela, il va créer de réels moments d'échanges avec ses invités, tout en y apportant sa touche personnelle, mais sans faire de l'ombre à la star du jour.

Va-t-il réussir sa nouvelle mission ? Réponse dès ce lundi 5 juillet, sur Auvio, avec Alex Vizorek comme premier invité de "Laissez-moi rire"!