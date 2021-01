Edition spéciale : Suivez l’investiture de Joe Biden en direct !

Ce mercredi 20 janvier, l’investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis marquera le début du mandat de quatre ans de Joe Biden en tant que président et de Kamala Harris en tant que vice-présidente.

Sur La Trois, le sujet sera débattu dans un numéro de CQFD (Ce Qui Fait Débat). L’émission est présentée par Arnaud Ruyssen et Catherine Tonero, qui analysent et décryptent chaque jour un sujet d’actualité, une question polémique. Le sujet est abordé dans un débat contradictoire de 25 minutes opposant acteurs de terrain, observateurs et commentateurs de l’actualité. Naturellement, ce mercredi 20 décembre, c’est l’investiture de Joe Biden qui sera abordée.