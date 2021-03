Édition spéciale "Génération Covid": Comment les jeunes font-ils pour s’en sortir ?

Manque de contacts sociaux, cours à distance, perspectives d’avenir floues… Les jeunes font eux aussi partie des victimes de cette crise sanitaire. La RTBF, en collaboration avec les Médias Francophones Publics, est allée à la rencontre de la génération des 15 – 25 ans pour une émission spéciale intitulée : Génération Covid, à découvrir ce mardi 16 mars sur La Une

Comment les jeunes font-ils pour s’en sortir ? Quelles solutions ont-ils mises en place pour garder le cap ? La RTBF, France 24, France TV, TV5- Monde, Radio-Canada et la RTS partent à la rencontre de cette génération qui vit difficilement la période de confinement et les restrictions des contacts sociaux auxquelles elle est confrontée depuis un an, et ce afin de leur donner la parole et de mieux cerner leur réalité au cœur de la crise sanitaire. Les thématiques abordées avec eux porteront sur la formation, l’accès au marché de l’emploi, les loisirs, la vie sociale, les relations amoureuses…

Génération Covid, une émission spéciale d’environ 30 minutes co-construite avec les Médias Francophones Publics, présentée par Ophélie Fontana, ce mardi 16 mars dans la foulée du JT de 19h30 sur La Une.

Ce programme sera disponible en version sous-titrée.