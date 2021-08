"Eclaireurs" : découvrez quel est votre totem

Avant toute chose, venez découvrir votre totem et devenez un éclaireur à part entière !

Loin de la mer, des palmiers, des hôtels 5 étoiles, les camps ne sont pas de tout repos. Quand certains prennent leur crème solaire, les éclaireurs se munissent de leurs marteaux et de leurs scies. Lorsque d’autres s’allongent tranquillement sur leur transat, les éclaireurs bâtissent, tronc après tronc, leurs quartiers. Patrouilles contre patrouilles, ils se livrent un combat sans merci pour gagner le titre de meilleurs constructeurs. Travaux, cuisine, vaisselle, ces jeunes pousses n’ont pas le temps de se dorer la pilule au soleil.

Lorsqu’ils ne sont pas en train de trimer, les scouts s’adonnent également à des activités ludiques et spirituelles. Entre discussions sur leur personnalité, quiz révélateur, randonnée laborieuse, les éclaireurs sont invités à réfléchir, tant sur eux-mêmes que sur le monde qui les entoure. C’est bien là l’essence même des scouts : partager leurs valeurs, de génération en génération.

Mais, pour réellement appartenir à cette confrérie, les éclaireurs doivent passer un rite secret, empreint de mystère : la totémisation. Lorsque le soleil s’évanouit peu à peu à l’horizon, et que la pénombre envahit la terre, les éclaireurs se réunissent alors autour du feu. À la lueur des flammes, les jeunes scouts en devenir doivent passer des épreuves plus ardues les unes que les autres. Enfin, lorsqu’ils les auront toutes réussies, ils se verront attribuer un totem qui les représente. Mais, pour avoir accès à ce rite secret, il faut regarder le documentaire !

C’est donc ça, le scoutisme : un développement physique, mental et spirituel. C’est un camp trois en un. Rien de tel pour forger son caractère et se découvrir. Suivez leur quête spirituelle, leurs aventures, les hauts, les bas, les difficultés, les éclats de rire et découvrez leur secret bien caché.