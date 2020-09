Dwayne Johnson (The Rock) revient sur son mariage avec émotion

Le 18 août 2019, Dwayne Johnson épousait la mère de ses deux dernières filles. L’acteur a tenu à nous partager une vidéo de cette journée pour célébrer sa première année de mariage. Il nous raconte que son épouse lui a fait la surprise d’écrire une chanson qu’elle a chantée pour l’occasion : “Lauren est une auteure-compositrice douée et émouvante qui a écrit chaque mot de cette chanson (et ses vœux) pour refléter notre vie et nos bénédictions le jour de notre mariage”.

The Rock explique que le premier passage de ce titre rend hommage aux proches décédés ; “Je suis devenu très ému. Comme je suis encore ému aujourd’hui quand j’entends ces mots et que je regarde cette séquence de mariage.”

En mari et papa comblé, l’interprète de Hobbs dans Fast and Furious ajoute qu’ “à part la naissance de mes trois filles – c’est le plus beau cadeau que j’ai jamais reçu. En fin de compte, je suis un mari, un père et un homme chanceux et reconnaissant d’avoir une femme aussi incroyable à mes côtés à travers cette chose imprévisible mais magnifique que nous appelons la vie”.